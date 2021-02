Coronavirus - Skywin lance Wings, un partenariat d'innovation technologique du secteur aéronautique

Le pôle aérospatial wallon Skywin annonce, jeudi, le lancement de Wings (Walloon Innovations for green Skies), "un partenariat d'innovation technologique" du secteur aéronautique. Au total, 19 partenaires vont s'unir pour travailler sur la transition écologique et numérique du secteur aéronautique dans le but de contribuer pleinement au "Pacte vert" de l'UE. Le budget dégagé atteint les 112 millions d'euros.