Un record de 650 milliards $ attendu en 2021 pour les émissions d'obligations durables

A l'échelle mondiale, les émissions d'obligations vertes, sociales et obligations dites "responsables" (sustainability bonds) vont atteindre un record de 650 milliards de dollars (542 milliards d'euros) en 2021, soit une augmentation de 32% par rapport à 2020 (491 milliards de dollars émis), avance jeudi l'agence de notation Moody's dans son étude trimestrielle.

"Pour 2021, nos projections sont les suivantes: 375 milliards de dollars pour les obligations vertes, 150 milliards pour les obligations sociales et 125 milliards pour les obligations dites 'responsables' en 2021, détaille Matthew Kuchtyak, analyste AVP chez Moody's Investors Service.

"Nous anticipons un sursaut de 39% des émissions d'obligations vertes cette année, alors que l'économie poursuit son rebond et que les émetteurs cherchent de plus en plus à financer par emprunt les projets respectueux de l'environnement", ponctue-t-il.