Avec six équipes séparées de deux points entre les 4e et la 9e places, la course au Top 4 de la Jupiler Pro League demeure indécise avant les rencontres de la 24e journée, qui est en réalité la 26e disputée dans la phase régulière. Dans cette optique, Standard-Oud Heverlee Louvain, le derby anversois, Genk-Anderlecht et Charleroi-Zulte Waregem seront suivis avec attention.