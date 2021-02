Commentaire

Il convient de ne pas sous-estimer la portée du verdict du tribunal correctionnel d’Anvers qui condamne lourdement ce 4 février un diplomate iranien (20 ans) et trois autres personnes jugées complices (entre 15 et 18 ans). Il s’agit bel et bien d’une grande première puisque jamais auparavant un diplomate de la république islamique d’Iran n’avait subi l’opprobre suprême d’une condamnation pour terrorisme (ici, il s’agissait d’une tentative d’attentat terroriste près de Paris en 2018).