Thomas Henry: «OHL a tout pour devenir un grand club belge»

Indéniablement, Thomas Henry est l’une des révélations de cette saison en D1A. Lucide, posé et ambitieux, l’attaquant français de 26 ans se livre sur son club, le championnat belge et son avenir personnel.

Henry, deuxième meilleur buteur français des championnats européens… Non, il ne s’agit plus de Thierry, ancien joueur d’Arsenal et champion du monde avec les Bleus en 1998. Mais bien de Thomas, l’athlétique attaquant d’OHL, qui ne cesse d’empiler les roses dans les filets belges (16). Pour son plus grand plaisir. Et à son relatif étonnement, lui qui n’envisageait pas une saison aussi riche en émotions au moment de faire ses premiers en D1A l’été dernier. En interview comme sur le terrain, il maîtrise l’art du face-à-face.

Votre nom de famille, votre nationalité, votre position sur le terrain. Vous avez plusieurs points communs avec un certain Thierry Henry. Est-ce un nom difficile à porter dans le monde du football?