Du lundi 8 au dimanche 14 février inclus, la musique belge sera mise à l’honneur afin de mettre du baume au cœur d’un secteur durement touché par la crise depuis bientôt un an. Tout au long de la semaine, de nombreuses initiatives seront organisées aux quatre coins du pays pour former une immense déclaration d’amour à nos artistes et à tous ceux qui les entourent et permettent de s’exprimer.