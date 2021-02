Belgique et Danemark un jour reliés par un câble électrique?

D’ici 2030, notre pays pourrait profiter de l’électricité renouvelable produite par un nouveau parc éolien danois. Les ministres de l’Energie belge et danois ont signé un accord pour étudier le projet.

Notre pays sera-t-il un jour relié au Danemark par un long câble électrique sous-marin – 620 km jusqu’à un futur parc éolien puis encore 90 km jusqu’à la côte danoise ? Si ce projet est encore loin de devenir une réalité, il a néanmoins franchi une première étape ce jeudi, avec la signature d’un accord de principe entre la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), et son homologue danois, Dan Jørgensen.

Il appartient maintenant aux gestionnaires de réseaux de transport électrique belge (Elia) et danois (Energinet) de définir les aspects opérationnels, avant de passer à la phase des études sur la faisabilité (technique et financière) d’une telle interconnexion. L’avantage pour notre pays : accéder au surplus de production d’électricité renouvelable du Danemark « pour profiter d’une électricité bon marché et assurer la sécurité d’approvisionnement de notre pays », a précisé la ministre.