Quand l’albatros édite

Les poètes sont des albatros qui s’élèvent haut dans les airs, insensibles aux bourrasques, aux nuages, à l’orage. Il faut aujourd’hui être doté d’une telle indifférence aux aléas de l’époque pour se lancer, en poète, dans l’édition. C’est ce que fait un de nos auteurs belges, Pierre Dancot, dont nous avons déjà applaudi ici les mots de nostalgie et d’aventure, de regret et de fantasme, d’attente et d’espoir. Pierre Dancot ouvre une maison d’édition avec son ami Nicolas Pinchart : tout simplement, les éditions Dancot-Pinchart. En toute modestie : deux ou trois ouvrages par an, de quoi pouvoir accompagner les auteurs.