Des artistes, des Brouill’Art

Cela fait trente ans que le « Maroxellois » comme il aime se définir, fait de la scène. La générosité et l’engagement de Mousta Largo ne datent pas d’aujourd’hui. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait voulu apporter sa pierre à l’édifice de l’aide au secteur culturel frappé de plein fouet par la crise sanitaire. « Si nous devons couper dans le budget de la Culture, alors pourquoi nous battons-nous ? ». Cette phrase n’est pas de lui mais de Churchill qu’il cite en exergue de l’action qu’il met sur pied : les Des Brouill’Art.

« L’idée est de donner la possibilité à des jeunes musiciens et chanteurs de pouvoir se présenter au travers d’une petite interview et d’un morceau musical de leur répertoire, le tout étant filmé. », nous dit Mousta. « Afin de jouer pleinement la carte de la solidarité, les capsules enregistrées seront toutes publiées sur une même page Facebook et Instagram ainsi que sur YouTube. »