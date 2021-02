FC Nantes: la terrible réponse de Raymond Domenech à un journaliste en plein direct

Raymond Domenech n’en est plus à une polémique près. L’ancien sélectionneur des Bleus peine depuis qu’il est à la tête de Nantes. Il ne parvient pas à redresser la situation du club français avec un triste bilan de 4 partages et 2 défaites en 6 rencontres.

Si les Canaris ont décroché un point à Saint-Etienne ce mercredi, Raymond Domenech s’est mis en évidence après la rencontre, en répondant de manière cynique ou humoristique – c’est selon – à la question d’un journaliste de Téléfoot. « Est-ce que je regrette être sorti de ma retraite pour signer à Nantes ? Je dis la même chose à ceux qui sont partis d’une chaîne à une autre, ils se posent aussi la question. Voilà, on est à égalité. Mais moi, je ne me le dis pas. C’est un métier passionnant et je le fais avec plaisir, avec envie et détermination, et on va tout faire pour que ça marche », a ainsi répondu l’entraîneur à Pierre Nigay en plein direct.