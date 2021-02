Après 26 ans de blocage, le salaire des militaires va être augmenté

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder l’a annoncé ce jeudi aux syndicats qui se réjouissent. Elle espère rendre l’armée plus attractive pour les jeunes et accélérer le recrutement.

Revaloriser le personnel de la Défense, telle était l’une des priorités que s’était fixée Ludivine Dedonder lors de sa prise de fonction comme ministre socialiste de la Défense. Elle n’a pas tardé à passer à l’action puisque ce jeudi, elle a présenté son « plan pour le personnel » aux syndicats et chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman. « Force est de constater que la ministre a été à l’écoute de nos revendications et propose un plan ambitieux, mais nécessaire et attendu, pour cette législature », a réagi le SLFP-Défense.