C’est du belge: les cancers des années d’or

Michel Claise s’est lancé dans une histoire de la Belgique à travers une poignée de personnages. Une Belgique dont on a perdu beaucoup de souvenirs. Après les « Années guerre » et les « Années paix », voici les « Années d’or ».

Avec Hélène, David, Marcelle, Georges, Marianne, Charles, Youri, Jean-Marie, Adélaïde et les autres, on retrouve en quelque sorte sa famille. Celle qu’on avait découverte dès 2006 dans le premier tome de Salle des pas perdus, Les années guerre et qu’on avait suivie en 2010 dans Les années paix. Voici enfin la suite de cette saga avec Les années d’or. Et ce n’est pas fini. On retrouvera tous ces personnages, et leurs descendants, dans les tomes qui vont suivre. Car Michel Claise a son plan : ce sera ensuite les années de plomb, les années de verre, les années de cendres, les années de papier.