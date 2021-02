Appel national: la Culture de retour à l’école dès la mi-février, les salles ouvertes dès le 1er mars

Dans un appel inédit, des centaines d’opérateurs du monde culturel demandent une reprise de la culture à l’école et en plein air dès la mi-février et la réouverture des salles au 1er mars

C’est le plus large appel à la réouverture culturelle jamais lancé depuis le début de la crise covid, et il coïncide avec les souhaits du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : une large majorité de la culture vivante, artistique ou socioculturelle, subsidiée ou non, des deux communautés, a lancé ce jeudi soir un appel à une reprise dès la mi-février des activités culturelles dans les écoles et en plein air. L’appel demande également d’autoriser l’accès des salles au public dès le 1er mars :

« Dans le contexte d’une crise sanitaire, économique, sociale et psychosociale devenue structurelle, l’ensemble des secteurs d’activité actuellement à l’arrêt doit pouvoir rouvrir dans des conditions sanitaires strictes pour protéger les populations, dont particulièrement les groupes cibles les plus fragiles.