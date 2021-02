Les poches des Livres du Soir

Occasions tardives ***

Tessa Hadley

Deux couples d’âge mûr, inséparables depuis leur jeunesse. L’un des deux hommes décède, et la veuve s’installe chez ses amis. Ménage à trois, en tout bien tout honneur. Vraiment ? Le passé remonte à la surface et, par les flux de conscience, on comprend que les deux couples ont été mal assortis, comme intervertis d’emblée. S’il est trop tard pour réécrire l’histoire, il n’est jamais trop tard pour saisir les « occasions tardives », retrouver son indépendance, son propre centre de gravité, sans être épouse/veuve/amie de quelqu’un d’autre.

Traduit de l’anglais par Aurélie Tronchet, 10/18, 312 p., 7,8 €

Du rififi à Wall Street **

Vlad Eisinger