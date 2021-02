Huit policiers risquent le tribunal dans le dossier du «George Floyd flamand»

Ce jeudi, la chambre des mises en accusation de Gand s’est penchée sur le dossier de Moïse Lamine Bangoura, un Belgo-Guinéen décédé d’étouffement le 7 mai 2018 lors de l’expulsion de son logement situé à Roulers. Six policiers et deux policières risquent le renvoi devant le tribunal correctionnel.

Moïse Lamine Bangoura, « Lamine » pour ses proches, avait rendu ses parents très fiers, quand il était adolescent et qu’il maniait bien le ballon rond. Repéré par le FC Bruges, il y a évolué en école de jeunes avant d’être réorienté vers Roulers, en division inférieure. Une fracture du ménisque a cependant mis fin à ses rêves, et il avait basculé dans l’oisiveté et les sorties. Resté à Roulers, loin de sa famille, il dormait comme une souche, le lundi 7 mai 2018, lorsque, vers 11 h 30, un huissier de justice s’était présenté à son domicile avec deux agents de quartier et un camion de déménagement.