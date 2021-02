Décodage

Depuis un an, face à une planète tétanisée par la pandémie, l’Afrique semble offrir une résistance étonnante. En tête des explications qui n’ont pas manqué figure la pyramide des âges : un Européen vit en moyenne vingt ans plus longtemps qu’un Africain et sur le continent l’âge moyen est de vingt ans, contre 38 aux Etats-Unis et en Europe, ce qui diminue spectaculairement le nombre de décès.