Les films belges sont là, suffit d’ouvrir les salles

Le scénario catastrophe n’est pas là où on le pense. En 2020, même si tout fut tout à coup beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher pour les productions suivant à la lettre le protocole sanitaire, les tournages de films belges ont bien eu lieu. Bien sûr, tout s’est arrêté pendant quelques semaines et le secteur a eu des sueurs froides car cela a stoppé net des productions en cours, des projets en préparation. Mais dès juin, tout le monde s’est adapté aux nouvelles normes de sécurité, la machine s’est remise en route, ceux qui avaient été arrêtés ont repris et ceux qui étaient prêts se sont lancés. Du coup, les directeurs de production se sont disputé les différents artisans du cinéma et les tournages se sont enchaînés avec les masques et un testing hebdomadaire, voire plus. Et les post-productions se sont finalisées.