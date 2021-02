Pierre-Yves Jeholet sur la réouverture des métiers de contact: «Les feux sont au vert»

Demain, c’est clair que nous aurons les métiers de contact sur la table du Codeco (Comité de concertation, NDLR) et les feux sont verts. Je pense qu’il est temps, il est temps d’être un peu plus optimiste. On le sent, nos concitoyens ont besoin de perspectives. Il faut commencer à assouplir les mesures », a annoncé Pierre-Yves Jeholet (MR) sur le plateau de Jeudi en Prime de la RTBF.

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est montré rassurant : « Il y aura une date de réouverture demain, d’autant qu’on a jamais montré qu’il y avait un risque de contamination particulière. »

Au sujet des tensions récentes entre monde politique et monde scientifique, il s’explique. « Je respecte les experts, mais ce sont les politiques qui décident. Nous, nous aurons encore des comptes à rendre jusqu’à la fin de la législature. »