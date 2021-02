Paul Dujardin n’est plus directeur général de Bozar

L’avenir de l’ancien directeur général du Palais des Beaux-Arts, Paul Dujardin, devrait être éclairci ce vendredi. Comme on le sait, la ministre de tutelle Sophie Wilmès (MR) a déclaré que la fonction de directeur général de M. Dujardin était terminée. Juridiquement, il n’occupe donc plus cette fonction. Lors du dernier conseil d’administration de ce 29 janvier, le conseil avait demandé au comité de rémunération de l’entreprise de lui faire des propositions pour régler la situation de l’ancien directeur. C’est ce qui doit se concrétiser ce vendredi : à la demande du CA, le comité de rémunération (les président et vice-président du CA, Étienne Davignon et Michel Praet, Jean Courtin, Jean-Pierre De Bandt) vont formuler une proposition au conseil.