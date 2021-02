Et les autres qualifiés pour l’Euro 2020? Van Dijk en tête de listes des blessés

Sans souhaiter du malheur aux autres sélectionneurs nationaux, Roberto Martinez doit se sentir un peu maudit. Malgré le rythme infernal auquel les championnats européens sont soumis, seuls les Diables rouges connaissent une telle accumulation de blessures.

Jusqu’ici, le forfait le plus notoire accable les Pays-Bas avec la grave blessure au genou de Virgil van Dijk suite à un contact violent avec Jordan Pickford le 17 octobre dernier. Si l’Euro avait eu lieu à la date prévue, les Pays-Bas auraient sans doute joué sans Memphis Depay et la jeune valeur montante Donyell Malen. L’été prochain, ce sera donc sans leur défenseur, à moins d’un miracle. Même si le joueur a diffusé des vidéos où on le voit jongler sur un terrain, Jürgen Klopp ne pense pas le revoir en action cette saison en Premier League.