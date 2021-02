La Wallonie veut que son économie tourne (plus) rond

Rendre l’économie plus circulaire, c’est notamment réduire l’utilisation des ressources non renouvelables et la production de déchets. - Intradel.

L’économie circulaire a tout pour plaire au gouvernement wallon, elle qui coche les trois cases de ses trois composantes : le social via la création d’emplois, certains peu qualifiés, parfois dans le secteur de l’économie sociale ; l’économique via la création d’activités économiques et l’innovation ; et l’environnement via la réduction de l’utilisation des ressources, la diminution de production des déchets, leur réutilisation et leur recyclage. Portée par le MR Willy Borsus (économie), la nouvelle « stratégie économie circulaire » adoptée est copilotée par l’Ecolo Céline Tellier (environnement) et la socialiste Christie Morreale (emploi et formation).