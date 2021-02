Paul Onuachu – Lukas Nmecha, à chacun son style

Dès ce week-end, la course au top 4 reprend ses droits dans le championnat de Belgique, avec un duel direct entre le Racing Genk et le Sporting d’Anderlecht. Deux formations qui compteront évidemment sur leur attaquant pour faire la différence. Dimanche et pour finir à l’une des quatre premières places de la phase classique.

Ce sera l’un des duels à distance du choc entre le Racing Genk et Anderlecht. Pas de lien avec la distanciation sociale. Plutôt avec leur position sur le terrain. Pendant les nonante minutes de la rencontre, Paul Onuachu et Lukas Nmecha ne vont guère se croiser. Mais ils tenteront chacun d’envoyer des messages forts à l’autre. Avec un moyen d’expression évident pour eux : marquer des buts. Onuachu et Nmecha sont les deux meilleurs buteurs de leur club depuis le début de la saison.

Le Nigérian de Genk est même, et assez nettement, l’artilleur le plus adroit de la compétition belge avec 22 réalisations et un ratio ahurissant d’un but marqué toutes les 85 minutes sous la bannière limbourgeoise. L’attaquant d’Anderlecht ne peut que constater les dégâts avec des chiffres bien en deçà de son alter ego de la Luminus Arena : 12 buts marqués et un goal toutes les 156 minutes.