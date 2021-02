A Bruxelles, le chômage diminue dans les quartiers pauvres. En cause : les fractures numérique et linguistique. Un phénomène ressenti en Wallonie.

Fin janvier, la Région bruxelloise comptait 90.784 chercheurs d’emploi, soit 2,6 % de plus qu’un an plus tôt. Mais une lecture plus affinée des chiffres révèle de grosses disparités communales : + 8,9 % à Auderghem, + 8,4 % à Woluwe-Saint-Lambert, + 8 % à Uccle, alors que le chômage a diminué, en un an... à Molenbeek, Anderlecht, Schaerbeek et Saint-Josse. Les communes riches trinquent, les pauvres créent de l’emploi ?