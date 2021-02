QAnon: le début de la fin pour le mouvement conspirationniste?

Les partisans fanatiques de Donald Trump rassemblés dans le mouvement informel QAnon ont été bouleversés de ne pas voir se réaliser les prévisions de leur mystérieux maître spirituel, qui se dissimule sous le pseudonyme « Q », et de ses apôtres. Le 20 janvier, jour de l’investiture de Joe Biden, devait être le jour des règlements de comptes. D’éminents Démocrates et d’autres pédophiles satanistes issus des élites libérales, prélevant l’adrénaline d’enfants enfermés dans les cachots de leurs pizzerias pour en faire une drogue et prendre le contrôle sur le monde, devaient enfin être arrêtés et exécutés sur ordre du président Trump.