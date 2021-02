Orange Belgium a attiré de nouveaux clients en 2020

Orange Belgium comptait à la fin de l'année 2020 2,641 millions de clients abonnements mobiles et 326.000 clients câble, en hausse respectivement de 2,4 et 26,3% sur un an, a annoncé vendredi l'opérateur télécom, qui se réjouit d'une "performance commerciale et financière solide malgré la crise" du Covid-19.