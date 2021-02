L'importance de la santé s'introduit d'ailleurs dans notre rémunération en 2020. Du moins si le travailleur peut choisir via un plan de rémunération flexible, selon SD Worx. Dans le top 10 des avantages les plus populaires, l'assurance hospitalisation pour les membres de la famille fait le plus grand pas en avant, suivie par le vélo en leasing et les indemnités vélo (+80,6%) et les assurances santé complémentaires (+37,72%). Les jours de congé supplémentaires sont moins prisés (-27,41%).