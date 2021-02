Le nouveau lanceur Ceres-1 semble parfait pour la mission de Will Marshall. Il est considéré comme peu coûteux et rapide à déployer. Et son vol inaugural s’est déroulé sans accroc. Il y a quelques semaines, le lanceur a décollé d’une base située dans le désert de Gobi et a mis le satellite de communication Tianqi-11 sur orbite à 515 kilomètres de la Terre. Le Ceres-1 est promis à un brillant avenir, mais Will Marshall ne pourra pas l’utiliser, car il vient de Chine.