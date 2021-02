Le parcours comptera 12 côtes à son programme dont l’ascension du Mur de Huy à trois reprises. L’arrivée sera jugée traditionnellement au sommet de ce juge de paix au terme des 192 km proposés aux coureurs.

Les dix-neuf équipes du WorldTour seront au départ, dont Deceuninck-Quick Step et Lotto Soudal, avec deux équipes Pro Team, Alpecin-Fenix et Arkéa-Samsic. Quatre invitations ont été délivrées à Bingoal Wallonie-Bruxelles, Sportvlaanderen Baloise, Delko et Gazprom Rusvelo.