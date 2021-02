Victor Hugo, un auteur inspirant pour Michel Barnier

Plongez dans le discours d’ouverture du Congrès international de la Paix du 21 août 1849, proposé comme texte inspirant par Michel Barnier. Victor Hugo, président de ce Congrès, y est visionnaire sur la nécessité d’une Europe unie.

Discours d’ouverture du Congrès de la Paix, le 21 août 1849, par Victor Hugo.

« Messieurs, beaucoup d’entre vous viennent des points du globe les plus éloignés, le cœur plein d’une pensée religieuse et sainte ; vous comptez dans vos rangs des publicistes, des philosophes, des ministres des cultes chrétiens, des écrivains éminents, plusieurs de ces hommes considérables, de ces hommes publics et populaires qui sont les lumières de leur nation. Vous avez voulu dater de Paris les déclarations de cette réunion d’esprits convaincus et graves, qui ne veulent pas seulement le bien d’un peuple, mais qui veulent le bien de tous les peuples.