Cristiano Ronaldo, Neymar, Adnan Januzaj, Gheorghe Hagi…: le 5 février, jour d’anniversaire de plusieurs stars du football

Le 5 février est sans nul doute l’un des jours de l’année les plus spéciaux dans le monde du foot. En effet, en ce vendredi, de nombreuses stars du ballon rond fêtent leur anniversaire. Une date qui – au fil du temps – reste gravée dans l’esprit de plus en plus de supporters à travers la planète. Il faut dire que des grands joueurs ont vu le jour… un 5 février.

Cesare Maldini, légende de l’AC Milan, est né le 5 février 1932. Avec le club lombard, il a notamment remporté la toute première Ligue des champions de son club en 1963. Le père de Paolo, autre légende milanaise, est décédé en 2016 à l’âge de 84 ans. En 2021, il aurait fêté ses 89 ans.