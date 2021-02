Elise Mertens en forme: «Melbourne, c’est toujours spécial pour moi»

À seulement trois jours du début de l’Open d’Australie, Elise Mertens (20e) continue sur sa lancée de sa saison 2020 où elle avait été la joueuse ayant remporté le plus de matches (34). La voici qualifiée pour les demi-finales du Gippsland Trophy, tournoi préparatoire à Melbourne, après un très joli succès sur Elina Svitolina, 5e joueuse mondiale ! La Limbourgeoise l’a emporté 6-3, 5-7 et 10-6 au super tie-break. Elle s’est même un peu compliqué la tâche puisqu’elle a mené, en fait, 6-3, 5-2… et a dû attendre sa 6e balle de match pour conclure. « J’ai cru que ça ne finirait jamais » a-t-elle avoué au centre du Margaret Court. « Mais j’ai su reprendre mes esprits après la perte du 2e set. Je savais qu’il fallait alors tout donner dans le super tie-break et j’ai saisi l’occasion (NDLR : elle a mené 5-0, 7-1 et finalement 10-6). Melbourne est toujours un endroit spécial pour moi. C’est ici que j’ai disputé ma demi-finale en Grand Chelem (NDLR : en 2018, et elle avait déjà battu Svitolina en quart).