Karim Belhocine: «C’est important de rester dans une spirale positive»

Le Sporting de Charleroi a mis fin à sa série difficile depuis dix jours et le partage obtenu contre OHL. Victorieux à Courtrai puis en Coupe contre Westerlo, les Zèbres vont tenter de poursuivre leur route vers le Top 4 lors de la réception de Zulte Waregem ce dimanche. Compte tenu des affiches du week-end avec pas mal de rencontres entre concurrents directs du Sporting, le matricule 22 peut même réaliser une belle opération ce week-end. « L’important, c’est d’essayer de remporter ce mach et de rester dans une spirale positive. Par contre, je ne m’occupe pas des éventuels coups à jouer. Y penser n’est pas la bonne manière de fonctionner. On se doit de prendre match après match et on verra ensuite », expliquait l’entraîneur carolo ce vendredi.