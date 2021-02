Mbaye Leye avant Standard-Louvain : « Nous devons apprendre de nos erreurs à Bruges »

Après une belle victoire tout de même énergivore à Seraing, le Standard (4e) reçoit Louvain (9e) ce samedi à Sclessin. Pour Mbaye Leye, ce match ainsi que la réception de l’Antwerp le week-end prochain sera évidemment très important dans la lutte pour le Top 4. « On y est encore loin et je crois que ce mois de février va un peu décidé de ce que nous pourrons faire d’ici la fin de saison. Si vous perdez deux matches de suite, tout peut très vite changer. J’ai dit à mes joueurs qu’à domicile, il faut avoir le comportement adéquat et prendre tous les points possibles quand on est le Standard. Louvain est une belle équipe, avec des joueurs qui sont assez libres devant, comme à Bruges. »