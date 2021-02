Laurent Jans veut encore jouer davantage avec le Standard: «Je suis le seul qui peut faire changer le coach d’avis»

Le Luxembougeois a retrouvé du temps de jeu à Seraing, et il en a pleinement profité !

Titulaire contre Seraing alors qu’il n’avait pratiquement pas été utilisé par Mbaye Leye, le Luxembourgeois a été étincelant. Ce samedi contre Louvain, il espère gratter encore des minutes, même s’il sait que son coach lui préfère, pour l’instant, Gavory et Siquet sur les flancs. « Je suis le seul qui peut faire changer le coach d’avis. Je sais que je dois montrer des choses à l’entraînement et ne pas baisser les bras car dans le foot, tout peut aller très vite. Le discours que j’ai eu avec lui quand il est arrivé fut très honnête et je suis content d’avoir pu lui rendre cette confiance à Seraing. »