Premier League: Manchester City, un rythme de… champion

Revenus au sommet de la Premier League, les hommes de Guardiola pourraient porter un nouveau coup (fatal ?) à des Reds déforcés et inconstants dans la course au titre.

Manchester City a de la ressource. Avec huit points lors des cinq premiers matches, Pep Guardiola signait le pire début de saison de sa carrière d’entraîneur. La faute, notamment, à ces saisons folles – la précédente et l’actuelle- disputées à un rythme effréné depuis l’interruption pour cause de pandémie et cette quasi absence d’intersaison ; excuse qui, cependant, pouvait être invoquée par toutes les équipes. Mi-décembre, après un partage contre West Brom (1-1), les Cityzens n’étaient encore que quatrièmes à cinq longueurs de Liverpool, qui trônait alors au sommet de la Premier League. Moins de deux mois plus tard, ils ont totalement renversé la tendance. Ce dimanche (17h30), c’est en leaders (trois points d’avance sur Manchester United, cinq sur Leicester et sept sur Liverpool malgré un match de moins que leurs concurrents) que les Mancuniens se déplacent à Anfield pour le choc entre les deux derniers champions d’Angleterre.