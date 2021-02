«Commerces à remettre»: l’Horeca manifeste pour une réouverture en mars

Des représentants de l’horeca bruxellois et wallons ont manifesté ce vendredi après-midi dans une trentaine d’endroits différents du sud du pays et dans la capitale pour faire entendre la voix des quelque 750 brasseries et cafés signataires des collectifs « Resto Bar Bruxelles » et « Wallonie Horeca ».

Par petits groupes – mesures sanitaires obligent –, ils se sont rassemblés notamment à Bruxelles, à Mons, à Namur, à Liège ou encore à Assesse, à Forest, à La Hulpe et à Bütgenbach, et ce devant des lieux symboliques comme les administrations communales ou les grands-places.

Le thème reste le même que lors de la précédente manifestation qui s’était déroulée au Mont des Arts à Bruxelles le 15 janvier dernier : « Commerces à remettre ».