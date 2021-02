«Je regarde du côté du Manhattan de Woody Allen»

Au bout de six mois d’examens et de procédures administratives kafkaïennes, Benoît Cohen tient enfin sa licence. - Vents d’Ouest.

Entretien

En 2015, Benoît Cohen, le réalisateur français des Enfants chéris et de Tu seras un homme , se sent vidé. A bout de souffle créatif, il décide de prendre un nouveau départ à New York. Il s’en va frapper à la porte de la Taxi Academy, potasse la géographie de West Village, East Village, Greenwich Village et décroche sa licence. Au volant, il cherchera, douze heures par jour, à nourrir de nouvelles idées de scénario en affrontant tous les possibles du rêve américain… Le cinéaste publiera le récit de cette vie oppressante de « taxi driver » dans le roman Yellow Cab .