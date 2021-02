Venise garde ses masques et renonce à son carnaval

Ses musées sont fermés, ses biennales d’art et d’architecture reportées, et Venise a en outre dû annuler son carnaval... La Cité des doges fait contre mauvaise fortune bon cœur et veut organiser des festivités virtuelles.

Un tapis négligé de confettis, plumes et serpentins recouvrant des ruelles parfaitement silencieuses et désertes. Cette année, la Cité des doges est en berne. Son carnaval, l’un des plus célèbres au monde, n’aura pas lieu. En raison de la pandémie, l’administration de la ville de Venise a décidé d’annuler tous les défilés, le lâcher des ballons, les processions et, surtout, l’Envol de l’ange, coup d’envoi officiel de ce rituel populaire qui remonte au Moyen Age.

« Cette année, Venise est triste. Pas d’enfants déguisés ou de fêtes, aucune parade à l’horizon… Nous allons peut-être voir débarquer, ce week-end, des habitants de la terre ferme, arborant leurs beaux costumes pour un selfie fugace à la place Saint-Marc. Mais, en raison des risques sanitaires, j’espère qu’ils ne seront pas trop nombreux… », avoue, avec amertume, Anna Maria De Sabbata, une Vénitienne à la retraite.