Fabrice Bureau et Laurent Gillet devraient toucher, comme d’autres chercheurs de l’Université de Liège, environ 250.000 euros de royalties sur les 19 millions d’euros de bénéfices estimés grâce au testing. Ils assument et revendiquent un système sain.

Le hasard du calendrier veut que la rencontre avec Fabrice Bureau et Laurent Gillet coïncide avec la publication d’un article interpellant dans l’édition du jour de La Meuse. On peut y lire que l’Université de Liège a gagné beaucoup d’argent grâce aux tests réalisés en masse depuis le début de la crise sanitaire dans ses laboratoires. L’inventivité des deux vice-recteurs à la recherche leur aurait aussi permis de gagner individuellement 250.000 euros via les revenus des brevets.