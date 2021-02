Ces cow-boys liégeois qui traquent le coronavirus

Fabrice Bureau et Laurent Gillet sont pionniers en matière de testing salivaire de masse. Après six mois de doutes, leur méthode a finalement séduit le politique et pourrait débarquer très bientôt dans toutes les écoles du pays.

Si la crise sanitaire était un western, Fabrice Bureau et Laurent Gillet, porteraient sûrement l’étoile des shérifs. Ils traqueraient sans relâche le coronavirus. Un ennemi bien plus malin que les Dalton, capable d’échapper à la vigilance de tous et même de muter quand il semble être sur le point d’être éradiqué grâce au vaccin. Pour nous défendre, le vice-recteur à la recherche de l’Université de Liège et son vice-doyen n’ont pas eu besoin de sortir le revolver. Ils ont plutôt misé sur leur inventivité et leurs connaissances en médecine vétérinaire.