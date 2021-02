Zinédine Zidane réagit à la nouvelle blessure d’Eden Hazard: «Il traverse une période difficile»

Nouveau coup dur pour Eden Hazard, victime d’une blessure musculaire et contraint de rester sur le côté pendant quatre à six semaines. Le Diable rouge a quitté l’entraînement du Real Madrid mercredi et va devoir récupérer rapidement pour revenir dans le groupe et se préparer pour l’Euro.

En conférence de presse, Zinédine Zidane s’est exprimé au sujet de cette nouvelle blessure : « Nous voulons voir Eden sans aucun problème, sans blessure. Que puis-je dire ? C’est très compliqué pour lui en premier lieu. Il veut juste être bon et jouer pour le Real Madrid. Il traverse actuellement une période très difficile. C’est de la malchance ».

« Un jour, nous le verrons jouer sans blessure. J’espère que ce sera le plus tôt possible après la blessure qu’il a maintenant. J’espère qu’il pourra rejouer dans trois semaines. »