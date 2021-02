Sporting de Charleroi: Mamadou Fall, le «soldat» récompensé

Souvent décrié dans le passé, Mamadou Fall n’en finit pourtant plus de répondre aux attentes. Devenu meilleur buteur de la saison des Zèbres la semaine dernière, le Sénégalais vit le meilleur exercice de sa carrière professionnelle. Et il n’entend certainement pas en rester là.

Alors qu’il n’avait jamais inscrit le moindre doublé au sein de l’élite depuis qu’il avait rejoint le Sporting de Charleroi en 2013 puis surtout en 2016 après son long prêt au White Star, Mamadou Fall vient de marquer deux fois deux buts en six jours. La première fois, c’était lors du déplacement au Standard perdu par les Zèbres il y a deux semaines, la seconde intervenait lors du succès à Courtrai six jours plus tard. « Cela fait plaisir de marquer le deuxième doublé de ma carrière en Pro League, surtout quand il permet de gagner », disait Mamdou Fall au soir de son exploit à Courtrai. Et d’ajouter qu’il espérait « continuer sur cette voie ».