Comité de concertation: le testing va s’intensifier

Le test obligatoire au retour de voyage en zone rouge sera étendu à tous les enfants âgés de 6 ans et plus.

Le Comité de concertation – en mode visio – s’achève. Premier ministre, ministres fédéraux compétents, ministres-présidents des Régions et Communautés permettent aux coiffeurs d’exercer à nouveau, à partir du 13 février. Les autres métiers de contact doivent patienter, jusqu’au 1er mars.

Soulignant l’importance des opérations de testing, qui doivent s’intensifier (il faut « doter les aéroports, les ports maritimes, les gares ferroviaires et les gares routières des moyens nécessaires pour le testing et d’assurer l’enregistrement numérique des tests réalisés sur place »), le Codeco précise « que l’obligation de test pour les voyageurs en provenance d’une zone rouge, actuellement à partir de 12 ans, est étendue à tous les enfants âgés de 6 ans et plus. Cela s’applique à la fois au test négatif avant l’entrée sur le territoire pour les non-résidents et au(x) test(s) après l’arrivée pour les résidents et non-résidents. »