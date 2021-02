Réouverture des coiffeurs, campings, zoos…: les annonces du Comité de concertation

Le Comité de concertation s’est réuni ce vendredi. Premier ministre, ministres fédéraux compétents, ministres-présidents des Régions et Communautés ont décidé de permettre aux coiffeurs d’exercer à nouveau, à partir du 13 février. Les autres métiers de contact doivent patienter, jusqu’au 1er mars.

La conférence de presse qui suit le comité de concertation a démarré à 17h15. « Depuis début décembre, nous sommes dans une situation assez stable », a déclaré le Premier ministre. « On pourrait dire que ce n’est pas grand-chose, mais c’est quelque chose d’important. Cette stabilité, nous l’avons fait à un moment assez important. Un moment où des nouvelles variantes nettement plus contagieuses circulent. On a réussi à le faire en Belgique car les mesures fonctionnent bien et que vous les appliquez. Nous sommes prêts à tester à grande échelle. Tester, c’est une mesure de protection pour l’ensemble de la population, pas seulement pour les personnes testées ».