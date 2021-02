Avec #UnitedWeJazz, six jours de jazz belge en streaming

La Semaine de la musique belge, c’est évidemment aussi la Semaine du jazz. Un événement baptisé #UnitedWeJazz. Avec 26 concerts du lundi 8 au dimanche 14. En streaming et gratuits, évidemment. C’est une organisation de la plate-forme jazz.be, qui avait déjà organisé le Bel Jazz Fest en plein confinement l’année passée et qui avait eu un beau succès. Une plate-forme qui regroupe nombre d’acteurs du secteur et qui propose des concerts de stars comme Jef Neve, MikMâäk, Aka Moon, Joachim Badenhorst, Lynn Cassiers & Manolo Cabras, De Beren Gieren, Julien Tassin, Bram De Looze et de découvertes comme Nabou, Esinam, Lara Rosseel ou Pauline Leblond.