Super Bowl: à 43 ans, Tom Brady défie le temps

Quand vous avez 43 ans, détenez un nombre incalculable de records et êtes considéré comme le meilleur joueur à votre poste -voire toutes positions confondues- de l’histoire de votre sport, qu’est-ce qui vous pousse à continuer ? Gagner, encore et toujours, évidemment. L’argent n’est jamais négligeable mais quand vous avez déjà amassé 235 millions de dollars sur les terrains, donc hors contrats publicitaires (!), ce n’est plus la priorité.

Tom Brady s’est donc lancé un défi : remporter un septième Super Bowl -en dix participations- pour un peu plus asseoir son record (seul le défenseur Charles Haley en a gagné cinq). Pour cela, il a compris à l’issue de la saison passée qu’il devrait quitter son équipe, les New England Patriots, ainsi que son coach principal, Bill Belichick, de toujours. L’effectif n’était plus assez compétitif pour lui permettre d’assouvir ses ambitions et le staff était réticent à l’idée de lui offrir un contrat de plusieurs années.