Les parcs zoologiques peuvent rouvrir à partir du 13 février.

Avant cela, les maisons de vacances dans les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings peuvent rouvrir à partir du 8 février selon les conditions des autres types d’hébergement, c’est-à-dire à l’exclusion de leur restaurant, de leurs débits de boissons et de leurs autres facilités communes, et avec strict respect des protocoles.