Pourquoi Vincent Kompany et Anderlecht doivent arrêter de rêver

La qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique lui a offert une belle bouffée d’oxygène, mais elle n’était qu’une parenthèse. Anderlecht est plus que jamais sous pression. Au placard, la philosophie, la possession stérile et le beau jeu? Priorité, en tout cas, durant 9 matchs, au résultat. Tout Neerpede en est conscient: les rêves doivent, enfin, faire place à l’efficacité. Peu importe la manière, pourvu que le Sporting décroche les Playoffs 1 et l’Europe. Pour sauver sa saison mais, aussi, beaucoup plus important encore, pour assurer son avenir à plus long terme. Après avoir cochonné un mois de janvier qui aurait dû les mettre sur du velours, les Mauves parviendront-ils, in extremis, à inverser la tendance? Eternels optimistes, Vincent Kompany et la nouvelle direction veulent y croire. Mais le contexte ne leur est pas favorable.