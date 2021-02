Fair play financier en Pro League: aucun club n’a commis de manquement

Les clubs de Pro League sont soumis aux règles du fair play financier (Financial Fair Play) et la Commission des Licences a un regard sur le respect de ces règles. Cette dernière a rendu son avis dans un communiqué publié par la Pro League.

« La Commission des Licences a établi qu’aucun club n’a commis de manquement à la règle de la perte acceptable, et ce, au vu des dispositions modifiées des articles P7.56.4º et P7.58.9º du règlement fédéral en raison de la pandémie actuelle, à laquelle les clubs sont confrontés ».

Parmi les différents éléments communiqués dans un document publié par la Commission des Licences, on remarque que certains clubs comme Anderlecht, l’Union, Eupen et le Standard ont reçu une augmentation de leur capital pour 2021. Sur les trois dernières saisons, le capital des Mauves a augmenté de 32 millions d’euros et celui des Rouches de 5 millions.