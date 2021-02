Standard: Laurent Jans veut que Mbaye Leye change d’avis

Dans le foot, marquer un but vous projette toujours un peu plus dans la lumière. Alors pour Laurent Jans, auteur seulement de son… sixième but en carrière mercredi à Seraing, faire en sorte qu’on parle de lui s’avère régulièrement difficile ! « Le coach avait demandé que l’on soit très haut moi et Hugo (Siquet), qu’on devait faire beaucoup de course pour défendre et attaquer en même temps. Sur ce but, Klauss fait aussi un super travail avec cette belle passe », détaille le Luxembourgeois qui n’avait plus marqué depuis le 21 septembre 2016. C’était avec Waasland-Beveren, face à Oosterzonen en Coupe de Belgique, il y a plus de quatre ans donc.